Україна минулого року отримала зовнішнього фінансування на понад $40 мільярдів — Мінфін

Україна у 2023 році отримала зовнішнього фінансування на загальну суму 42,5 млрд дол, з яких 11,6 млрд дол – це безповоротна грантова допомога. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Грантову допомогу надали такі країни: США, Японія, Норвегія, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Швейцарія, Ірландія, Бельгія, Ісландія.

«Кошти від ЄС були залучені в рамках макрофінансової допомоги. Кредити в рамках програм макрофінансової допомоги ЄС мають 35-річний термін погашення (включаючи 10-річний пільговий період), а витрати на їхнє обслуговування відшкодовуються ЄС», - заявили в Мінфіні.

Загалом протягом 2023 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився на 33,9 млрд дол. в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Станом на 31 грудня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 5,5 трлн грн, або 145,3 млрд дол.