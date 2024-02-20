У Донецьку ракети впали біля бібліотеки Крупської, утворивши великі вирви

Момент удару біля бібліотеки Крупської у Донецьку. Фото: соцмережі

Центр окупованого Донецька вдруге за день потрапив під обстріл. На цей раз приліт боєприпасів стався біля бібліотеки імені Крупської у Ворошилівському районі. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.



Внаслідок падіння боєприпасу утворилася велика вирва на вулиці Артема, пошкоджено також фасад бібліотеки.

У центрі Донецька боєприпас упав біля бібліотеки імені Крупської, утворивши велику вірву. Пошкоджено також фасад будівлі.



Перед цим у Донецьку працювало ППО РФ. pic.twitter.com/G3ivf4uhqK — Новини Донбасу (@novostidnua) February 20, 2024

Оновлено (14:05). Під час атаки друга ракета впала у дворі бібліотеки Крупської, також утворивши велику вирву.



Перед цим у Донецьку працювала ППО РФ, підтверджують Новинам Донбасу місцеві жителі. Тому, можливо, було збито ракети.

Оновлено (15:00). У результаті обстрілу біля бібліотеки імені Курпської було поранено жінку, її стан оцінюється як середнього ступеня тяжкості, повідомив голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін. Він стверджує, що ракети були випущені з РСЗВ HIMARS.



Українська сторона ситуацію в Донецьку наразі не коментувала.



Сьогодні раніше в Донецьку під обстріл потрапив перетин проспекту Панфілова та вулиці Університетської. Одна жінка загинула, поранено п'ятьох людей.