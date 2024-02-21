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Бойовим медикам ЗСУ вперше дозволили лікувати наркотичними засобами

21 лютого 2024, 21:45

Бойовим медикам ЗСУ вперше дозволили лікувати наркотичними засобами

В Україні було видано першу ліцензію на використання наркотичних засобів у бойових умовах. Також це стосується психотропних речовин та прекурсорів, повідомили на сайті Міноборони.

«Ця ліцензія дозволяє регульовано отримувати необхідні лікарські засоби для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям на догоспітальному етапі», - зазначила заступник міністра оборони Наталія Калмикова.

За її словами, це дозволить більш ефективно запустити нову систему та врегулювати обіг наркотичних засобів.

Наразі планується розглянути питання застосування таких ліцензій у військових частинах.

 

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