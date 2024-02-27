НАТО одразу «нейтралізує» Калінінград, якщо Росія кине виклик Альянсу — посол Литви

Країни Північноатлантичного альянсу першим «нейтралізують» Калінінград, якщо росіяни кинуть виклик НАТО. Про це повідомляє посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс у Twitter.

За його словами, після вступу Швеції до НАТО Балтійське море стане внутрішнім морем Альянсу.

«Якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград буде «нейтралізовано» першим. Попередні помилкові звинувачення Росії в тому, що вона оточена НАТО, тепер стають реальністю», - наголосив Лінкявічюс.

При цьому дипломат не уточнив, що він має на увазі під словом «нейтралізований».