На Донеччині внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще п`ять — отримали поранення

Російська армія минулої доби, 28 лютого, обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок атак одна людина загинула, п'ятеро людей постраждали. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 27 лютого росіяни вбили 1 жителя Донецької області — у Гірнику», — написав він.





За словами Філашкіна, п'ятеро людей у регіоні отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1873 особи, ще 4628 цивільних — травмовано. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російські війська продовжують атакувати із застосуванням дронів населені пункти півдня, 28 лютого було збито 10 з 10 БпЛА окупантів.