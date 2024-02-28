У Дніпрі голова військової прокуратури придбав авто за три мільйона гривень «з міркувань безпеки»

Прокурор Дмитро Лавриненко. Фото: Facebook

Керівник Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Дмитро Лавриненко минулого року придбав нове авто 2022 року – BMW X5. За його словами, машина вартістю 3,23 мільйона гривень була необхідна, щоб у разі небезпеки вивезти своїх рідних з міста. Про це повідомляє «Слідство.Інфо».



Як стало відомо журналістам, Лавриненко у вересні 2023 купив позашляховик у приватному підприємстві «Талісман». До речі, у цій компанії часто купують авто представники державних органів.

У відповіді на запит розслідувачів Лавриненко пояснив, що для покупки авто взяв кредит. Частину коштів заплатив одразу – 1,8 млн грн, а іншу частину — взяв кредит у банку.



«Придбання саме такого транспортного засобу здійснено з міркувань безпеки та забезпечення надійного підходу до можливого порятунку життя дружини та малолітніх дітей Лавриненка під час повномасштабної війни, які вже залишили свій будинок на території Донецької області», — йдеться у відповіді на запит.





Згідно з його декларацією за 2022 рік, у Лавріненка було збережено 55,7 тисяч доларів та 270 тисяч гривень.



Як зазначається, він з 2026 до 2018 року був головою відділу Військової прокуратури сил антитерористичної операції. Упродовж трьох років чоловік був військовим прокурором Військової прокуратури Донецького гарнізону військової прокуратури об'єднаних сил. 2021 року Лавриненко очолив Донецьку спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил, а після повномасштабної війни отримав посаду голови Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.



