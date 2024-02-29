Російська ракета влучили в будинок у селі Ямполівка: загинув чоловік

Росіяни за добу атакували Донетичну. Фото: поліція

Російська армія 23 лютого атакувала село Ямполівка Краматорського району Донецької області. Відомо, що російська ракета влучила в приватний будинок, загинув чоловік. Про це повідомили у поліції.



«Стало відомо про вбитого чоловіка, який загинув у Ямполівці раніше, 23 лютого, внаслідок влучення ворожої ракети в будинок», — йдеться у повідомленні.



Що стосується обстрілів за минулу добу, то російські війська завдали 26 ударів по цивільному населенню, всього зафіксовано 1833 обстріли. Під вогнем перебували 17 населених пунктів: міста Курахове, Покровськ, Сіверськ, Часів Яр, селища Гостре, Очеретине, села Богоявленка, Желанне, Катеринівка, Нова Полтавка, Новоселівка Перша, Переїзне, Пискунівка, Русин Яр, Сокіл, Соловйове, Степанівка.





Повідомляється, що пошкоджено 64 цивільні об'єкти, серед них — 30 житлових будинків, три навчальні заклади, палац культури, пошта, банк, адмінбудівлі, сільськогосподарське підприємство, критична інфраструктура.





Ситуація за минулу добу така:



Окупанти атакували Покровськ чотирма ракетами «С-300», завдали близько 40 руйнувань, з них 15 – житлові будинки.



Керовану авіабомбу «КАБ-500» росіяни скинули на Желанне – поранили людину, пошкодили два приватні будинки.



У Часовому Яру російські війська поцілили дроном цивільним автомобілем. Травмовано двох жителів.



Ще одна людина отримала поранення внаслідок ракетного удару по Кураховому.



Авіаударом по Новоселівці Першій зруйновано приватний будинок.



У Катеринівці мішенню окупаційних військ стало агропідприємство.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовцівибили російських окупантів, які прорвалися напередодні на околицю села Орлівка Покровського району Донецької області.