Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

ЗСУ знищили понад 400 росіян та 47 одиниць техніки: яка ситуація на Таврійському напрямку

29 лютого 2024, 15:04

ЗСУ знищили понад 400 росіян та 47 одиниць техніки: яка ситуація на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку українські військовослужбовці знищили понад 400 російських окупантів та величезну кількість військової техніки. Про це повідомили у пресслужбі Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

«Загальні втрати ворога в живій силі склали 431 особу. Загальні втрати ворога у озброєнні та військовій техніці минулої доби склали 47 одиниць без урахування БпЛА. Зокрема 10 танків, 22 ББМ, 7 артсистем, 7 автомобілів. Сили оборони України знищили ще один важливий об'єкт ворога. Нейтралізовано чи знищено 339 БпЛА різних типів», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» росіяни завдали 57 авіаударів, 4 ракетних удари, провели 64 бойові зіткнення та здійснили 1072 артобстріли.

На Авдіївському напрямку Силами оборони відбито 25 атак росіян у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

У Новопавлівському напрямку військові України продовжують стримувати окупантів у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, які 38 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку Силами оборони відбито одну атаку противника в районі на схід від Роботино Запорізької області.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, за 28 лютого військовослужбовці України знищили 1150 росіян. З початку повномасштабної війни втрати окупантів становили 413 760 солдатів.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:47
Як розвиватимуться події на фронті протягом найближчих місяців: прогноз Вloomberg
11:51
В окупованому Рубіжному в черзі до «паспортного столу» померла жінка
11:48
У Маріуполі вулицю Азовстальську окупанти хочуть перейменувати на Тульський проспект
00:21
Війська РФ продовжують просуватися на захід від Авдіївки — DeepState
23:19
Головне за день: Придністров'я звернулося до Москви. ЗСУ «відбила» Красногорівку
23:03
Українські бійці ССО потрапили в засідку при спробі висадки на Тендрівську косу
20:50
ЗСУ імовірно вдарили ракетами по скупченню окупантів у Оленівці
15:58
Депутати Придністров'я звернулися до Москви за «захистом»
11:28
Росіяни просунулися південніше на Авдіївському та Мар`їнському напрямках — DeepState
10:40
Окупанти 15 разів обстрілювали Донецьку область минулої доби, є жертви
08:00
Війська РФ можуть захопити села на захід від Авдіївки — ISW
23:17
Головне за день: РФ захопила два селища на Донеччині. Катування українських військових у полоні
17:18
ЗСУ відійшли від селищ Степове та Сєверне під Авдіївкою — ОСУВ «Таврія»
16:58
Росіяни почали будувати залізницю з Маріуполя до Криму
14:42
В окупованій Новій Каховці партизани підірвали штаб партії Путіна
14:30
Росіяни щодня наступають, точаться активні бої: замкомандира Третьої штурмової розповів про ситуацію під Авдіївкою
08:37
Путін включив українські області до Південного військового округу: аналіз ISW
23:59
Війська РФ окупували Степове та Сєверне під Авдіївкою — DeepState
23:37
Головне за день: Армія РФ штурмує Орлівку. Сили оборони України відійшли від Ласточкиного
16:47
Путін підписав указ про військово-адміністративний поділ РФ
усі новини
16:53
ОБСЄ запускає «Московський механізм»: місія визначатиме затриманих окупантами цивільних на ТОТ
16:45
Комітет ВР схвалив звільнення низки категорій осіб від мобілізації
15:59
У порту Петербурга спалахнув криголам «Єрмак»
15:55
Проєкт Укрпошта «Аптека» розширюється ще на шість прифронтових областей
15:50
З 1 березня у Запоріжжі та районі скоротиться тривалість комендантської години
15:23
Росія завдала удару по виробничій інфраструктурі Сумської області
15:04
ЗСУ знищили понад 400 росіян та 47 одиниць техніки: яка ситуація на Таврійському напрямку
14:47
Як розвиватимуться події на фронті протягом найближчих місяців: прогноз Вloomberg
14:17
Путін пригрозив ударами по країнах Заходу
13:45
У розпал боїв «Білі Янголи» евакуювали з Авдіївського напрямку 26 людей та собаку
12:46
Ще одна область РФ сьогодні потрапила під атаку дронів
12:35
Фінляндія дала згоду бити своєю зброєю по території РФ з України
12:29
Удар по скупченню окупантів у Оленівці: у ГУР розповіли деталі успішної операції
11:51
В окупованому Рубіжному в черзі до «паспортного столу» померла жінка
11:50
Росія скоро продемонструє ракети «Сармат» — Путін
11:48
У Маріуполі вулицю Азовстальську окупанти хочуть перейменувати на Тульський проспект
11:40
Третій за добу. Сили оборони на Донеччині збили ще два Су-34
11:07
Без електропостачання на Донеччині понад 70 населених пунктів
10:55
Армія РФ вранці атакувала Миколаївку у Краматорському районі: є пошкодження
10:50
У Кураховому показали ліквідацію пожежі після обстрілу РФ
усі новини
ВІДЕО
У порту Петербурга спалахнув криголам «Єрмак» У порту Петербурга спалахнув криголам «Єрмак»
29 лютого, 15:59
Евакуація з Авдіївського напрямку. Фото: кадр із відео У розпал боїв «Білі Янголи» евакуювали з Авдіївського напрямку 26 людей та собаку
29 лютого, 13:45
Пожежа у Кураховому. Фото: кадр із відео У Кураховому показали ліквідацію пожежі після обстрілу РФ
29 лютого, 10:50
Придністров'я просить у Росії «захисту». Фото: Новини Придністров'я Депутати Придністров'я звернулися до Москви за «захистом»
28 лютого, 15:58
Солдат РФ здається у полон. Фото: кадр із відео Росіянин здався в полон дрону — відео
28 лютого, 13:25
Евакуація дітей. Фото: поліція Донеччини З Мар`їнської та Очеретинської громад Донеччини евакуювали всіх дітей — поліція
26 лютого, 17:59
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама