ЗСУ знищили понад 400 росіян та 47 одиниць техніки: яка ситуація на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку українські військовослужбовці знищили понад 400 російських окупантів та величезну кількість військової техніки. Про це повідомили у пресслужбі Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.



«Загальні втрати ворога в живій силі склали 431 особу. Загальні втрати ворога у озброєнні та військовій техніці минулої доби склали 47 одиниць без урахування БпЛА. Зокрема 10 танків, 22 ББМ, 7 артсистем, 7 автомобілів. Сили оборони України знищили ще один важливий об'єкт ворога. Нейтралізовано чи знищено 339 БпЛА різних типів», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» росіяни завдали 57 авіаударів, 4 ракетних удари, провели 64 бойові зіткнення та здійснили 1072 артобстріли.



На Авдіївському напрямку Силами оборони відбито 25 атак росіян у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.



У Новопавлівському напрямку військові України продовжують стримувати окупантів у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного Донецької області, які 38 разів намагалися прорвати оборону наших військ.



На Оріхівському напрямку Силами оборони відбито одну атаку противника в районі на схід від Роботино Запорізької області.



Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, за 28 лютого військовослужбовці України знищили 1150 росіян. З початку повномасштабної війни втрати окупантів становили 413 760 солдатів.