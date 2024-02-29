ВСУ уничтожили более 400 россиян и 47 единиц техники: какая ситуация на Таврическом направлении

На Таврическом направлении украинские военнослужащие уничтожили более 400 российских оккупантов и огромное количество военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.



«Общие потери врага в живой силе составили 431 человек. Общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 47 единиц без учета БпЛА. В частности, 10 танков, 22 ББМ, 7 артсистем, 7 автомобилей. Силы обороны Украины уничтожили еще один важнейший объект врага. Нейтрализовано или уничтожено 339 БпЛА разных типов», — говорится в сообщении.



Как отмечается, в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» россияне нанесли 57 авиаударов, 4 ракетных удара, провели 64 боевых столкновения и осуществили 1072 артобстрела.



На Авдеевском направлении Силами обороны отражены 25 атак россиян в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.



В Новопавловском направлении военные Украины продолжают сдерживать оккупантов в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного Донецкой области, которые 38 раз пытались прорвать оборону наших войск.



На Ореховском направлении Силами обороны отражена одна атака противника в районе восточнее Работино Запорожской области.



Напомним, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за 28 февраля, военнослужащие Украины уничтожили 1150 россиян. С начала полномасштабной войны потери оккупантов составили 413 760 солдат.