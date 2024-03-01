РФ атакувала Україну дронами та зенітними ракетами: у Повітряних силах відзвітували про роботу ППО

Сьогодні, 1 березня, Російська Федерація вкотре вдарила по Україні ракетами та безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили чотири дрони-камікади. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«У ніч на 1 березня 2024 року противник атакував 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та Білгородської області та 4 ударними БпЛА типу «Shahed» (з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ.)», — йдеться в повідомленні.





Внаслідок протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 «шахеди» в межах Харківської та Дніпропетровської областей.



Раніше ми писали, що Білгородську область 29 лютого РФ атакували безпілотники. Внаслідок їх вибуху пошкоджено ЗРПК «Панцер-С1», також двоє російських окупантів постраждали.