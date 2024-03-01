РФ атаковала Украину дронами и зенитными ракетами: в Воздушных силах отчитались о работе ПВО

Сегодня, 1 марта, Российская Федерация в очередной раз ударила по Украине ракетами и беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре дрона-камикаде. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



«В ночь на 1 марта 2024 года противник атаковал 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донетчины и Белгородской области и 4 ударными БпЛА типа «Shahed» (из районов Приморско-Ахтарск, Курск – РФ.)», — говорится в сообщении.





В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны уничтожены 4 «шахеда» в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.



Ранее мы писали, что Белгородскую область 29 февраля РФ атаковали беспилотники. В результате их взрыва поврежден ЗРПК «Панцырь-С1», также двое российских оккупантов пострадали.