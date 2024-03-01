На Донеччині судитимуть військових, які розпродавали продукти призначені для особового складу ЗСУ

Списання продуктів для армії. Фото: ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування проти двох військовослужбовців, які присвоювали та розпродували продукти, призначені для харчування особового складу однієї з військових частин Донецької області.



Встановлено, що начальник продовольчого складу військової частини та керівник їдальні занижували у документах залишки продовольства, яке призначалося для харчування військовослужбовців.



«Привласнені харчі фігуранти збували одному з місцевих підприємців за заниженою ціною. Так з квітня до вересня 2023 року зловмисники «списали» понад 3 тонни харчів, зокрема м’ясо, цукор, крупи, молочні продукти, олія, яйця, шоколад, сік та інше», — йдеться у повідомленні.



Наголошується, що водій вивозив продукти замовникам з території. Під час чергової спроби продажу продовольства працівники ДБР затримали начальника їдальні військової частини.



У ході обшуків правоохоронці вилучили вкрадені продукти та службову документацію, яка доводить проведення оборудки.



Двох фігурантів звинувачують у присвоєнні військового майна, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України). «Підприємцям» загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.



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