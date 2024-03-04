Сили оборони показали, як ліквідували окупантів на Авдіївському напрямі

Сили оборони продовжують відсіч російським окупантам на Авдіївському напрямку. Нещодавно українські військові показали, як знищили групу російських солдатів на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі 47-ї ОМБр ЗСУ.



Як зазначається, російські солдати намагалися втекти від українського дрону, проте за взаємодії роти ударних БпЛА та піхоти 47 ОМБр росіяни були ліквідовані, а українські військові успішно зачистили ділянку.



«Воїни 47-ї окремої механізованої бригади продовжують щодня ліквідовувати російських загарбників на Авдіївському напрямі. І так майже 5 місяців», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що українські штурмовикизнищили російську піхоту під Авдіївкою на Донеччині. Росіяни рухалися лісосмугою.