Окупанти за добу атакували три райони Донеччини: пошкоджено десятки житлових будинків

Російська армія минулої доби, 4 березня, 17 разів обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів є жертви та значні пошкодження. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адмінстрації Вадим Філашкін.
Ситуація у регіоні така:
Покровський район. У Мар'їнській громаді одна людина загинула в Олександрополі, обстріляно Красногорівку, Костянтинівку та Зоряне. У Курахівській громаді під вогнем Гостре.
Краматорський район. Костянтинівка зазнала авіаудару — без постраждалих. Обстріляно околиці Лиманської громади.
Бахмутський район. У Торецькій громаді в Північному одна людина поранена, пошкоджено чотири багатоповерхівки та адмінбудівлю; у Залізному пошкоджено чотири будинки. У Часовоярській громаді пошкоджено п'ять приватних будинків. У Серебрянці Сіверській громаді пошкоджено три будинки.
Як зазначається, з лінії фронту евакуйовано 327 осіб, зокрема, 71 дитину.
Раніше ми писали, що за 4 березня росіяни вбили одного мешканця Донецької області.