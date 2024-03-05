Окупанти за добу атакували три райони Донеччини: пошкоджено десятки житлових будинків

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 4 березня, 17 разів обстріляла населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів є жертви та значні пошкодження. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адмінстрації Вадим Філашкін.



Ситуація у регіоні така:



Покровський район. У Мар'їнській громаді одна людина загинула в Олександрополі, обстріляно Красногорівку, Костянтинівку та Зоряне. У Курахівській громаді під вогнем Гостре.





Краматорський район. Костянтинівка зазнала авіаудару — без постраждалих. Обстріляно околиці Лиманської громади.





Бахмутський район. У Торецькій громаді в Північному одна людина поранена, пошкоджено чотири багатоповерхівки та адмінбудівлю; у Залізному пошкоджено чотири будинки. У Часовоярській громаді пошкоджено п'ять приватних будинків. У Серебрянці Сіверській громаді пошкоджено три будинки.



Як зазначається, з лінії фронту евакуйовано 327 осіб, зокрема, 71 дитину.



Раніше ми писали, що за 4 березня росіяни вбили одного мешканця Донецької області.