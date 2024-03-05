Армия РФ обстреляла Донецкую область: один человек убит, еще один получил ранения

За 4 марта россияне убили одного жителя Донецкой области — в Александрополе. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Еще один человек в области за сутки получил ранения», — добавил глава Донецкой ОВА.







В отчете говорится, что второй пострадавший был ранен в населенном пункте Пивничное. Общее количество жертв россиян в Донецкой области на сегодня составило 1876 убитыми и 4661 — ранеными.



Напомним, 3 марта, российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В результате ударов 19 гражданских пострадали.