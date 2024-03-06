Росія завдала масованого удару ракетами та дронами по Україні: ППО збила 38 цілей

Україна сьогодні вночі, 6 березня, в чергове потрапила під масований удар РФ. Зокрема, нашу країну атакували п'ять ракет та 42 ударні дрони-камікадзе. Cилам протиповітряної оборони вдалося збити 38 російських цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«У ніч на 6 березня 2024 року російські окупаційні війська атакували 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донецької області та 42 ударними безпілотниками типу «Shahed» з чотирьох напрямків — Чауда, Балаклава — окупований Крим, Курська обл. Приморсько-Ахтарськ — РФ», — йдеться в повідомленні.



Зазначається, що внаслідок бойової роботи збито 38 «шахедів» у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей.



До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та засоби радіоелектронної боротьби.







Раніше ми писали, що в ніч проти 6 березня російська армія обстріляла Покровськ Донецької області. Внаслідок атак одна людина поранена.