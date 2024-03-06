Армія РФ за добу 10 разів атакувала Донеччину: Філашкін показав наслідки російських ударів

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Всього за минулу добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів є значні пошкодження та жертви. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Ситуація у регіоні така:



Покровський район. У Красногорівці загинула людина, пошкоджено будинок. Желанне Очеретинської громади зазнало ракетного удару — пошкоджені будинки. У Курахівській громаді пошкоджено будинок у Гострому і ще 3 в Іллінці. У Новогродівці пошкоджено 6 будівель. По Покровську росіяни випустили 4 ракети — поранили людину, пошкодили 11 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і 3 адмінбудівлі.





Краматорський район. Пошкоджено будинок у Червоному Костянтинівської громади, обстріляні околиці Лиманської громади. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено 7 будинків.





Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.





За уточненою інформацією, з лінії фронту евакуйовано 207 осіб, зокрема 60 дітей.



Раніше ми писали, що в ніч проти 6 березня російська армія обстріляла Покровськ Донецької області. Внаслідок атак одна людина поранена.