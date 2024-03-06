Армия РФ за сутки 10 раз атаковала Донетчину: Филашкин показал последствия российских ударов

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за прошедшие сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате ударов есть значительные повреждены и жертвы. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Ситуация в регионе следующая:



Покровский район. В Красногоровке погиб человек, поврежден дом. Желанное Очеретинской громады подверглось ракетному удару — повреждены дома. В Кураховской громаде поврежден дом в Остром и еще 3 в Ильинке. В Новогродовке повреждено 6 зданий. По Покровску россияне выпустили 4 ракеты — ранили человека, повредили 11 многоэтажек, 3 частных дома и 3 админздания.





Краматорский район. Поврежден дом в Червоном Константиновской громады, обстреляны окрестности Лиманской громады. В Рай-Александровке Николаевской громады повреждено 7 домов.





Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов и многоэтажка. В Северске повреждены 2 дома.





По уточненной информации, с линии фронта эвакуированы 207 человек, в частности, 60 детей.



Ранее мы писали, что в ночь на 6 марта российская армия обстреляла Покровск Донецкой области. В результате атак один человек ранен.