Підприємцю з Лиману загрожує 10 років ув'язнення за мобілізацію місцевих жителів

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного колаборанта з окупаційної адміністрації Лимана, причетного до примусової мобілізації під час тимчасового захоплення міста росіянами. Про це повідомляє пресслужба СБУ у Донецькій та Луганській областях.



Співробітники СБУ встановили його особу та задокументували злочини. За даними слідства, зрадником виявився 42-річний місцевий підприємець.

42-річний місцевий підприємець співпрацював з окупантами. Фото: СБУ

«З початком окупації він підтримав загарбницьку політику кремля і погодився на пропозицію ворога очолити "сектор військового обліку адміністрації міста Червоний Лиман". На своїй посаді він намагався визначити кількість чоловіків, які залишилися в місті, збирав персональні відомості про військовозобов'язаних і резервістів для поповнення військових формувань окупантів», — повідомляє СБУ.



Колаборант також перевіряв українців під час прийняття на роботу та ставив їх на військовий облік. Під час деокупації Лимана українськими захисниками зловмисник втік разом із загарбниками.



Він оголошений у розшук. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.



Раніше прикордонники на Вінниччині затримали військовослужбовця-колаборанта, який пішов на співпрацю з окупантами.