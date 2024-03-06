Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Підприємцю з Лиману загрожує 10 років ув'язнення за мобілізацію місцевих жителів

06 березня 2024, 13:12

Підприємцю з Лиману загрожує 10 років ув'язнення за мобілізацію місцевих жителів

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного колаборанта з окупаційної адміністрації Лимана, причетного до примусової мобілізації під час тимчасового захоплення міста росіянами. Про це повідомляє пресслужба СБУ у Донецькій та Луганській областях.

Співробітники СБУ встановили його особу та задокументували злочини. За даними слідства, зрадником виявився 42-річний місцевий підприємець.

42-річний місцевий підприємець співпрацював з окупантами. Фото: СБУ

«З початком окупації він підтримав загарбницьку політику кремля і погодився на пропозицію ворога очолити "сектор військового обліку адміністрації міста Червоний Лиман". На своїй посаді він намагався визначити кількість чоловіків, які залишилися в місті, збирав персональні відомості про військовозобов'язаних і резервістів для поповнення військових формувань окупантів», — повідомляє СБУ.

Колаборант також перевіряв українців під час прийняття на роботу та ставив їх на військовий облік. Під час деокупації Лимана українськими захисниками зловмисник втік разом із загарбниками.

Він оголошений у розшук. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше прикордонники на Вінниччині затримали військовослужбовця-колаборанта, який пішов на співпрацю з окупантами.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Донецька область Лиман
Інше
окупація колабораціонізм Мобілізація рф

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:00
Головне за день: Редактор російського видання в образі Сталіна. Потоплено ще один корабель РФ
17:38
Окупована Кремінна потрапила під обстріл
16:17
Російський пропагандист зняв рекламу в образі Сталіна на тлі зруйнованих будинків Донбасу
13:52
Російські військові розстріляли місцевого жителя в окупованому Мелітополі
10:27
На Херсонщині окупанти голосують на псевдовиборах замість місцевих жителів
10:10
В окупованому Мелітополі відкрився «Центр тестування іноземних громадян»
09:30
У ГУР підтвердили знищення корабля РФ та розповіли про деталі операції
08:14
У Криму потоплено російський військовий корабель «Сергій Котов»
07:45
Вночі Росія вдарила по Одесі «шахедами»
23:31
Головне за день: Ситуація біля Новомихайлівки. Бойові гелікоптери на «Азовсталі»
19:08
У Маріуполі окупанти проводять облави та завозять загони каральних органів
17:26
РФ підкуповує пенсіонерів на окупованій території, щоб ті голосували на «виборах»— ЦНС
17:17
Зеленський не знає, як поповнити ряди ЗСУ — WP
15:22
Окупанти розміщують бойові гелікоптери на «Азовсталі»
15:10
Москва вестиме переговори тільки з новим керівництвом України — Медведєв
14:37
ЗСУ вдарили по розташуванню 99 полку Збройних сил РФ
12:55
В окупованому Луганську замінували автомобіль колишнього командира бойовиків «ЛНР» Віталія Кисельова
08:30
Українські військові відбили серію атак під Авдіївкою
23:13
Головне за день: Ситуація довкола Роботино. ФСБ затримало жителя Луганщини
14:52
В окупованій Феодосії знищено нафтогін росіян — АТЕШ
усі новини
15:10
«Білі Янголи» евакуювали з Торецької громади сім'ю дитини з інвалідністю
15:10
У Vodafone пояснили учорашні проблеми зі зв`язком на півночі Донеччини
14:42
На Харківщині після атаки загинув чоловік, постраждали троє дітей
14:14
В окупованому Бердянську стався вибух, внаслідок якого загинула організаторка «виборів»
13:58
У російській Туві стався вибух на ТЕЦ: понад 20 людей постраждали, у місті призупинено подачу тепла
13:23
Європейський Союз має намір зміцнити захист від атак хакерів з боку Росії
13:12
Підприємцю з Лиману загрожує 10 років ув'язнення за мобілізацію місцевих жителів
12:33
ЗСУ за добу знищили понад 500 окупантів на Таврійському напрямі
11:57
Група громадян з Індії заявила, що їх змушують воювати в Україні на боці РФ
11:56
У ГУР назвали кількість загиблих моряків внаслідок знищення корабля РФ «Сергій Котов»
11:40
Шарій заявив про спробу невідомих застрелити його
11:38
Внаслідок обстрілу села в Очеретинській громаді загинула пенсіонерка
11:20
Під Авдіївкою Третя штурмова бригада знищила артбатарею окупантів
10:59
Росіяни вдарили по Сумах: постраждали семеро людей, серед них — дитина
10:56
На Вінниччині прикордонники затримали військовослужбовця-колаборанта: «зливав» інформацію про ЗСУ під Бахмутом
10:41
Армія РФ за добу 10 разів атакувала Донеччину: Філашкін показав наслідки російських ударів
10:22
У Хмельницькій області через атаку «шахедами» на підстанції обленерго виникла пожежа
09:59
У Курській області РФ горить склад паливно-мастильних матеріалів
09:45
У Сумах безпілотники РФ атакували житлові квартали: пошкоджено будинки та легкові автомобілі
09:27
У Міноборони РФ повідомили про атаку дронів
усі новини
ВІДЕО
Евакуація сім'ї дитини-інваліда у Торецькій громаді. Фото: Нацполіція «Білі Янголи» евакуювали з Торецької громади сім'ю дитини з інвалідністю
06 березня, 15:10
Результат підготовки псевдовиборів у Бердянську. Фото: кадр із відео В окупованому Бердянську стався вибух, внаслідок якого загинула організаторка «виборів»
06 березня, 14:14
У Туві стався вибух на ТЕЦ Фото: Shot У російській Туві стався вибух на ТЕЦ: понад 20 людей постраждали, у місті призупинено подачу тепла
06 березня, 13:58
У Курській області РФ горить склад паливно-мастильних матеріалів У Курській області РФ горить склад паливно-мастильних матеріалів
06 березня, 09:59
Атака БПЛА на Суми. Фото: ДСНС У Сумах безпілотники РФ атакували житлові квартали: пошкоджено будинки та легкові автомобілі
06 березня, 09:45
Гелікоптери ЗСУ працюють на Авдіївському напрямку. Фото: кадр із відео Гелікоптери ЗСУ допомагають піхоті під Авдіївкою — відео
05 березня, 17:10
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама