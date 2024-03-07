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На залізниці у Московській області партизани влаштували диверсію

07 березня 2024, 09:57

На залізниці у Московській області партизани влаштували диверсію

У Московській області партизани влаштували диверсію на залізниці У Московській області партизани влаштували диверсію на залізниці

Партизани провели диверсію у Московській області на залізничному об'єкті. Про це повідомляє кримський рух опору АТЕШ.

Зазначається, що партизани знищили релейну шафу біля залізничної станції «Головково» у Сонячногірському районі Підмосков'я.

У русі передали, що такою акцією вони ускладнили використання залізничної гілки навколо Москви, яка використовується у військових цілях.

«Наша мета – зупинити військові постачання путінського режиму на лінію фронту. Це можна зробити», — додають представники АТЕШ.

Нагадаємо, 3 березня повідомлялося, що в тимчасово окупованій Феодосії знищено нафтопровід російських окупантів.

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