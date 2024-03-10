У Курську РФ безпілотник упав у районі нафтобази

У російському Курську сьогодні, 10 березня, лунали вибухи через атаку дронів. Відомо, що БПЛА упав на територію місцевої нафтобази. Про це повідомив губернатор регіону Роман Старовойт.



«У Курську працює ППО. Український безпілотник упав і спалахнув на території нафтобази», — зазначив він.



За уточненою інформацією, на місці події працюють пожежні та оперативні служби. Російська влада звинувачує в цьому Україну.



Раніше ми писали, що в ніч на п'ятницю, 8 березня, Російську Федерацію знову атакували дрони. Російська протиповітряна оборона нібито збила усі повітряні цілі.