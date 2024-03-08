В Минобороны РФ сообщили об атаке 12 дронов

В ночь на пятницу, 8 марта, Российскую Федерацию снова атаковали дроны. Российская противовоздушная оборона якобы сбила все воздушные цели. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.



В оборонном ведомстве отметили, что в течение ночи и около 07:00 «пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа».



В этот раз силы ПВО сбили 11 дронов в Волгоградской области, а один – в Белгородской.



Ранее мы писали, что в ночь на 7 марта губернатор Брянской области заявил, что над областью ранним утром были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа.