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П'ятеро людей постраждали в окупованій Макіївці внаслідок удару, зруйновано будинки

11 березня 2024, 18:55

П'ятеро людей постраждали в окупованій Макіївці внаслідок удару, зруйновано будинки

Наслідки удару у Макіївці. Кадр із відео Наслідки удару у Макіївці. Кадр із відео

П’ятеро людей поранено внаслідок удару по селищу Ханженково-Північний Радянського району окупованої Макіївки. Про це повідомив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.

За його словами, під завалами одного з дому опинилися п'ятеро людей, у тому числі дві дитини. Одного з дітей доправили до реанімації, троє постраждалих визначено до лікарні, одне перебуває на амбулаторному лікуванні. Пожежа, що спалахнула в будинку, загашена рятувальниками.

Прокремлівські ЗМІ опублікували відео наслідків удару по цьому селищу у Макіївці.

На ролику можна побачити величезний масштаб руйнувань. Зруйновано кілька будинків на вулиці.

Чим саме було нанесено удар, незрозуміло.

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