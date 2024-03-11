П'ятеро людей постраждали в окупованій Макіївці внаслідок удару, зруйновано будинки

Наслідки удару у Макіївці. Кадр із відео

П’ятеро людей поранено внаслідок удару по селищу Ханженково-Північний Радянського району окупованої Макіївки. Про це повідомив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.



За його словами, під завалами одного з дому опинилися п'ятеро людей, у тому числі дві дитини. Одного з дітей доправили до реанімації, троє постраждалих визначено до лікарні, одне перебуває на амбулаторному лікуванні. Пожежа, що спалахнула в будинку, загашена рятувальниками.



Прокремлівські ЗМІ опублікували відео наслідків удару по цьому селищу у Макіївці.



На ролику можна побачити величезний масштаб руйнувань. Зруйновано кілька будинків на вулиці.



Чим саме було нанесено удар, незрозуміло.