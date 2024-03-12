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Без допомоги США Україна й надалі втрачатиме території — NYT

12 березня 2024, 11:41

Без допомоги США Україна й надалі втрачатиме території — NYT

Представники розвідки Сполучених Штатів попереджають про можливі постійні втрати територій України у війні з Росією без додаткової підтримки з боку США. У понеділок вони наголосили, що відсутність додаткової американської допомоги може призвести до регулярних втрат на фронті, оскільки Росія спирається на мережу критично важливих постачальників зброї та значно збільшує імпорт технологій із Китаю. Про це пише американська газета The New York Times.

Так, під час щорічного огляду світових загроз, представленого високопосадовцями розвідки, було наголошено, що відсутність подальшої американської допомоги може призвести до додаткових територіальних втрат на користь Росії найближчого року, що вплине не тільки на Європу, а й на Тихоокеанський регіон.

«Відмова від підтримки України може викликати сумніви серед наших союзників і партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні і посилити амбіції Китаю в різних сферах, від Тайваню до Південно-Китайського моря», — заявив директор ЦРУ Вільям Бернс у своєму виступі перед Конгресом.

Ці прогнози наголошують на різкому переломі порівняно з ситуацією роком раніше, коли українські військові перебували в наступі, а російські сили, здавалося, відступали, зазначає видання.

За час виступів перед сенатським комітетом з розвідки Бернс і директор національної розвідки Авріл Хейнс підкреслили обстановку, що погіршується, для України, в якій Росія активно збільшує артилерійські обстріли і нарощує постачання безпілотників та іншого військового обладнання.

«Майбутнє України у боротьбі з Росією здається дедалі туманнішим, особливо враховуючи виробництво боєприпасів, що збільшується, та придбання у Північної Кореї та Ірану», — зазначила Хейнс.

Бернс, який повернувся з України після свого десятого візиту, підкреслив, що ситуація перебуває на роздоріжжі і має значення як для безпеки в Європі, так і для американських інтересів у всьому світі.

Він також додав, що якщо Палата представників затвердить надання Україні 60 мільярдів доларів на військову допомогу, то це дозволить Києву продовжити ефективну протидію російській агресії до 2024-2025 років.

Бернс також зазначив, що за останні півроку Україні вдалося знищити 15 російських кораблів.

За наявності додаткового фінансування, вважає Бернс, Україна зможе повернути ініціативу до кінця 2024 року або на початок 2025 року, що створить більш сприятливі умови для переговорів з російським президентом Володимиром Путіним.

«Україна зможе зберегти свою суверенність, стати сильною країною і закріпитися в західних структурах, забезпечивши собі простір і безпеку для відновлення після агресії Путіна», — сказав Бернс.

Однак він не згадав, чи будуть вимоги до України поступитися територією на користь Росії для забезпечення безпеки.

Хейнс наголосила, що Росія зазнала більше військових втрат, ніж будь-коли після Другої світової війни, але Бернс зазначив, що Путін продемонстрував високу стійкість до економічних санкцій та політичного ризику, пов'язаного з військовими операціями.

Він описав ситуацію на передовій, де Україна опинилася у становищі оборони, а іноді й у відступі, наголосивши, що без додаткової допомоги від США Україна може втратити значні позиції на передовій.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп пообіцяв: якщо він знову стане головою Білого дому у листопаді 2024 року, він не даватиме грошей Україні.

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