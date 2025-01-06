Начальника російської в'язниці підозрюють у тортурах військовополонених ЗСУ

Начальник в'язниці РФ підозрюється в тортурах військовополонених ЗСУ. Фото: СБУ

За матеріалами СБУ та Нацполіції заочну підозру отримав один із керівників російської в'язниці, де катують українських військовополонених, повідомляє пресцентр служби безпеки.



Правоохоронці задокументували воєнні злочини ще одного росіянина, який катував українських військовополонених.



Мова йде про громадянина РФ Олексія Хавецького – заступника начальника «виправної колонії № 7», яка знаходиться у Володимирській області Росії.



«За матеріалами справи, як мінімум з кінця травня 2023 до лютого 2024 року посадовець особисто брав участь у тортурах над полоненими українськими воїнами, яких ув’язнювали до російської тюрми. У застінках потерпілих катували електричним струмом і нацьковували на них сторожових собак, яких рашисти використовували для охорони периметра режимного об’єкта», — йдеться у повідомленні.



Також за вказівкою Хавецького його підлеглі здійснювали регулярні побиття полонених, а потім залишали їх на тривалий час без їжі, води та меддопомоги.



Ще одним поширеним способом знущань з потерпілих було їх тримання без теплого одягу у промерзлих камерах без опалення або при низьких температурах на відкритому повітрі.



Використовуючи тортури, тюремник намагався «вибити» з потерпілих потрібні окупантам «зізнання» у заздалегідь сфабрикованих справах проти українських захисників.



Крім того, він застосовував фізичне насильство і психологічний тиск до полонених, щоб змусити їх співпрацювати на користь РФ у війні проти нашої держави.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Хавецькому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).



У СБУ додали, що, попри його перебування в Росії, продовжуються комплексні заходи, щоб знайти та покарати винуватця.