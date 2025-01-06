Вірус, спалах якого фіксують у Китаї, вже в Україні. У Донецькій області поки не виявлено

У Донецькій області не виявили випадки захворювання на метапневмовірус. Його симптоми схожі на застуду чи легкі випадки грипу, розповіла заступниця директора Донецького лабораторного центру МОЗ Тамара Біломеря, передає Суспільне.Донбас.



«Якби новий вірус на території області в нас з'явився б, ми б відразу це відчули. Пішов би одразу сплеск захворюваності», - йдеться у повідомленні.



Сьогодні в Центрі громадського здоров'я України (ЦОЗ) заявили, що метапневмовірус людини (HMPV), спалах якого фіксують у Китаї, виявлено в Україні. З початку сезону офіційно зафіксовано 13 випадків інфікування. Проте, реальна кількість хворих може бути значно більшою.