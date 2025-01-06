«Провина лежить на представниках Росії», - президент Азербайджану про катастрофу літака Баку-Грозний

Азербайджан вимагає покарання винних у катастрофі літака ЗАТ «Азербайджанські авіалінії» (AZAL), який виконував рейс Баку-Грозний, який зазнав аварії недалеко від казахстанського Актау.

Як повідомляється на сайті президента, про це Ільхам Алієв сказав у понеділок на зустрічі з членами сімей загиблих в авіакатастрофі членів екіпажу та бортпровідниками, які вижили.

«Можу з упевненістю сказати, що вина за те, що азербайджанські громадяни загинули у цій катастрофі, лежить на представниках Російської Федерації. І ми вимагаємо справедливості, ми вимагаємо покарання винних, ми вимагаємо повної прозорості та людської поведінки», - сказав Алієв.

Читайте також: За порятунок пасажирів літака український пілот став Національним героєм Азербайджану посмертно

За його словами, зараз триває процес розшифровки «чорних ящиків» за участю представників Азербайджану, Казахстану та Росії у Бразилії, на вимогу азербайджанської сторони.

«Якби ми з перших хвилин або годин побачили з боку офіційних кіл Російської Федерації спробу об'єктивно розслідувати цю трагедію, ми, швидше за все, погодилися б, щоб «чорні скриньки» розшифровував Міждержавний авіаційний комітет. Ми з цією структурою співпрацювали протягом десятиліть і активно співпрацювали. І ця структура по суті розслідувала авіакатастрофи на території колишнього СРСР. Але коли ми побачили спробу зам'яти цю справу, списати це на якихось птахів чи вибух газового балона, звичайно, сумніви у мене та азербайджанської громадськості в об'єктивності розслідування цією структурою були досить серйозними», - заявив президент.

25 грудня літак Embraer авіакомпанії Azerbaijan Arilines (AZAL), що прямував з Баку до Грозного, зробив спробу приземлитися неподалік Актау і розбився. На борту перебувало 67 осіб, у тому числі п'ять членів екіпажу. З них 42 громадяни Азербайджану, 16 - Росії, 6 - Казахстану, 3 - Киргизії. Загинули 38 людей.

Алієв заявив, що російська сторона випадково збила літак авіакомпанії AZAL і намагалася "зам'яти питання".