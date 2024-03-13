Окупанти 17 разів обстріляли Донеччину: пошкоджено десятки житлових будинків

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що минулої доби російські війська 17 разів обстріляли населені пункти регіону, зокрема, чотири райони опинилися під ударом. Внаслідок атак є значні пошкодження.



Ситуація на Донеччині наступна:



Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено 2 будинки і господарчу споруду.



Покровський район. У Мар'їнській громаді під вогнем Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка і Георгіївка. Обстріляні Курахове та Успенівка. У Селидовому поранено 2 людини. У Мирнограді 2 людини загинули і 5 поранено, пошкоджено 4 багатоповерхівки. У Новогродівці пошкоджено 25 приватних будинків і 2 адмінбудівлі.



Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади поранено 2 людини, пошкоджено будинок.



Бахмутський район. У Торецькій громаді пошкоджено будинок у Південному. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 багатоповерхівки, 3 приватні будинки і 4 гаражі. У Сіверську пошкоджено 2 будинки і нежитлову споруду. У Переїзному Званівської громади поранено 2 людини.



Раніше ми писали, що увечері 12 березня окупанти атакували Мирноград за допомогою авіабомб.