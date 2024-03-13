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Оккупанты 17 раз обстреляли Донетчину: повреждены десятки жилых домов

13 марта 2024, 11:58

Оккупанты 17 раз обстреляли Донетчину: повреждены десятки жилых домов

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что за прошедшие сутки российские войска 17 раз обстреляли населенные пункты региона, в частности, четыре района оказались под ударом. В результате атак есть значительные повреждения.

Ситуация в Донецкой области следующая:

Волновахский район. В Новоукраинке Угледарской громады повреждены два дома и хозяйственное сооружение.

Покровский район. В Марьинской громаде под огнем Красногоровка, Константиновка, Екатериновка и Георгиевка. Обстреляны Курахово и Успеновка. В Селидово ранены два человека. В Мирнограде два человека погибли и пять ранены, повреждены четыре многоэтажки. В Новогродовке повреждено 25 частных домов и 2 админздания.

Краматорский район. В Заречном Лиманской громады ранены два человека, поврежден дом.

Бахмутский район. В Торецкой громаде поврежден дом в Южном. В Часовоярской громаде повреждены три многоэтажки, три частных дома и четыре гаража. В Северске повреждены 2 дома и нежилое сооружение. В Переездном Звановской громаде ранены два человека.

Ранее мы писали, что вечером 12 марта оккупанты атаковали Мирноград с помощью авиабомб. 

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