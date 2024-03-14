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Окупанти розширили свій контроль над Тоненьким у Донецькій області — ISW

14 березня 2024, 11:39

Окупанти розширили свій контроль над Тоненьким у Донецькій області — ISW

Збройні сили Російської Федерації могли просунутися у районі Авдіївки Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у щоденному звіті за 13 березня.

«Російські війська нещодавно просунулися на північний захід і південний захід від Авдіївки», — йдеться в повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 12 березня, окупанти наступали на східну околицю села Бердичі. Окрім цього, інші фотографії свідчать про те, що росіяни просунулися вулицею Першотравневою у Першотравневому. За інформацією російських воєнкорів, ЗС РФ нібито продовжує поступове тактичне просування до центру населеного пункту.

12 березня мілітарі-блогери РФ зазначили, що окупанти нібито розширили свій контроль над Тоненьким і захопили нові позиції в лісових масивах між Орлівкою та Тоненьким. 13 березня інший воєнкор зазначив, що найінтенсивніші бої тривали між селами Бердичі та Тоненьке, тоді як ще одне російське джерело відзначило, що в цьому районі бойові дії сповільнилися.

Українські та російські джерела розповіли про бої біля населених пунктів Бердичі, Новобахмутівка, Орлівка, Тоненьке, Першотравневе.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, станом на 14 березня на Авдіївському напрямку українські бійці відбили 20 російських атак у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Першотравневе та Невельське Донецької області.

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