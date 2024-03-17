РФ ударила баллістикою по Миколаєву: Один із постраждалих помер у лікарні

Наслідки обстрілу в Миколаєві. Фото: ДСНС

Окупаційні війська РФ сьогодні, 17 березня, вдарили ракетами по Миколаєву. Внаслідок атаки п'ятеро людей постраждали. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.



«Був приліт по Миколаєву. З місця що прилетіло по Одесі. І повторний пуск такий же», — написав він.



За словами Кіма, росіяни завдали удару балістичним озброєнням.



Спочатку було відомо про двох постраждалих, проте станом на 14:55 число зросло до п'яти.



Оновлено (19:30). У лікарні помер один із постраждалих внаслідок ракетної атаки на Миколаїв, повідомляє ДСНС.



Також постраждали 6 людей, із них 1 дитина.





Раніше ми писали, що внаслідок двох ракетних ударів по Одесі загинуло 20 людей, понад 70 поранено. Серед загиблих — фельдшер і співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Існують втрати серед особового складу Нацполіції.