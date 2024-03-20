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Втрати російських окупантів перевищили 433 090 осіб — Генштаб ЗСУ

20 березня 2024, 08:33

Втрати російських окупантів перевищили 433 090 осіб — Генштаб ЗСУ

Втрати російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 433090 осіб, минулої доби ЗСУ додали до цього списку понад 700 військовослужбовців ЗС РФ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Список загальних бойових втрат противника за 19 березня також поповнився дев'ятьма танками. До того ж захисники України знищили дев'ять бойових броньованих машин та 16 артилерійських систем.



Нагадаємо, в українському уряді очікують, що вже починаючи з квітня союзники передадуть достатню кількість артилерійських снарядів, у тому числі завдяки ініціативі Чехії.

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