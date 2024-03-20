На кордоні Чернігівської області створюється система інженерних загороджень і зводяться опорні пункти

Інженерні загородження в Чернігівській області. Фото: Оперативне командування «Північ»

На прикордонні Чернігівської області створюється система інженерних загороджень і зводяться опорні пункти проміжної смуги оборони. Про це повідомляє Telegram-канал СтратКом ЗСУ.



«Спорудження оборонних рубежів триває в усіх напрямках, звідки потенційно може прийти ворог», - йдеться у повідомленні.



Військові працюють спільно з цивільними будівельниками та інженерами. Вже наявні фортифікації зможуть значно уповільнити ворога, якщо той планує наступ.

Фортифікаційні споруди ЗСУ. Фото: Оперативне командування «Північ»

Фортифікаційні споруди ЗСУ. Фото: Оперативне командування «Північ»

На сторінці Управління стратегічних комунікацій додали, що зміцнення розширюються щодня, попри те, що ситуація на північному кордоні в цей час стабільна.



У відповіді міністерства оборони України на запит «Новин Донбасу» йдеться про те, що виділене на цей час урядом України фінансування не покриває загальної потреби у фортифікаційних спорудах, питання додаткового виділення коштів буде розглянуто найближчим часом.