В Україні пропонують регулювати Telegram: готується відповідний законопроект

Популярний месенджер Тelegram в Україні пропонують врегулювати. З такою ініціативою виступив народний депутат Микола Княжицький.

За словами дерутата, законопроект не передбачає блокування Telegram та «подібних платформ поширення ЗМІ».

«Закон про ЗМІ регулює всі види масової інформації, за винятком таких платформ, як Telegram та аналогічних. В умовах, коли за статистикою 72% українців отримували новини саме через Telegram, це виглядає щонайменше непослідовно. По суті, йдеться про те, щоб запровадити для сервісів, через які поширюється масова інформація (Telegram лише один із них) приблизно таке ж регулювання, яке встановлене законодавством для платформ типу YouTube», — написав Княжицький.

Згідно із законопроектом, який пропонує Княжицький, такі платформи, як Telegram, реагуватимуть на поширення контенту з, зокрема, виправданням російської агресії.

Також на запит Національної ради з телерадіомовлення вони, як і інші медіа, мають розкривати структуру власності, а також джерела фінансування. Якщо структуру власності чи джерела фінансування визнають непрозорими, Telegram не зможуть використовувати державні органи та фінансові структури, які опрацьовують персональні дані українців.

У такому разі його не можна буде встановлювати на будь-яких пристроях, які використовуються для службових цілей.

Водночас Княжицький каже, що обмеження та заборони використання платформ із непрозорою власністю не будуть застосовуватись до Сили безпеки та оборони.