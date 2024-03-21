В Украине предлагают регулировать Telegram: готовится соответствующий законопроект

Популярный мессенджер Тelegram в Украине предлагают урегулировать. С такой инициативой выступил народный депутат Николай Княжицкий.

По словам дерутата, законопроект не предусматривает блокировку Telegram и «подобных платформ распространения СМИ».

«Закон о СМИ регулирует все виды массовой информации, за исключением таких платформ, как Telegram и аналогичных. В условиях, когда по статистике 72% украинцев получали новости именно через Telegram, это выглядит как минимум непоследовательно. По сути, речь идет о том, чтобы ввести для сервисов, через которые распространяется массовая информация (Telegram лишь один из них) примерно такое же регулирование, которое установлено законодательством для платформ типа YouTube», — написал Княжицкий.

Согласно законопроекту, который предлагает Княжицкий, такие платформы, как Telegram, будут реагировать на распространение контента с, в частности, оправданием российской агрессии.

Также по запросу Национального совета по телерадиовещанию они, как и другие медиа, должны будут раскрывать структуру собственности, а также источники финансирования. Если структуру собственности или источники финансирования признают непрозрачными, Telegram не смогут использовать государственные органы и финансовые структуры, которые обрабатывают персональные данные украинцев.

В таком случае его нельзя будет устанавливать на любых устройствах, используемых для служебных целей.

В то же время Княжицкий говорит, что ограничения и запреты использования платформ с непрозрачной собственностью не будут применяться к Силе безопасности и обороны.