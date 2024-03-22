На Донеччині діятимуть екстрені відключення електроенергії

Внаслідок масштабної російської ракетної атаки, на Донеччині діятимуть екстрені відключення світла. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.



«У Донецькій області також відбуваються екстрені відключення світла за розпорядженням НЕК Укренерго. Причина: масована нічна атака противника по об'єктам енергетики», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання.



Раніше ми писали, що російські окупаційні війська сьогодні вночі, 22 березня 2024 року, завдали масового ракетного удару по інфраструктурних об'єктах на території України, пошкодивши Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС).