США вимагають від України припинити удари по російським НПЗ — FT

США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, наголосивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на обізнані джерела.



У виданні зазначили, що СБУ та ГУР отримали прохання з Вашингтона не атакувати нафтопереробні заводи в Росії, оскільки ця країна залишається одним з найбільших у світі експортерів енергоносіїв, попри західні санкції щодо її нафтогазового сектору.



Повідомляється, що ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15%, до 85 доларів за барель, що призвело до зростання цін на пальне якраз у той момент, коли президент США Джо Байден розпочинає свою кампанію з переобрання.



«Ніщо так не лякає чинного американського президента, як різке зростання цін на заправках у рік виборів», — заявив президент консалтингової компанії Rapidan Energy і колишній радник Білого дому з енергетики Боб Макнеллі.



У Білому домі стверджують, що внаслідок атак може постраждати енергетична інфраструктура, на яку спирається Захід, зокрема трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), через який здійснюються постачання казахстанської нафти.



Раніше ми писали, що Міністерство енергетики РФ визнало зупинку виробництва палива на ряді нафтопереробних заводів і заявило про пошук способу вирішити проблему.