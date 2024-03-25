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У Києві ППО знищила дві з двох балістичних ракет — командувач Повітряних сил

25 березня 2024, 11:31

У Києві ППО знищила дві з двох балістичних ракет — командувач Повітряних сил

Знищено дві з двох балістичних ракет. Фото: Микола Олещук Знищено дві з двох балістичних ракет. Фото: Микола Олещук

Російські окупанти сьогодні вранці, 25 березня, атакували українську столицю ракетами. Силам ППО вдалося їх збити. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Близько 10:30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму», — зазначив він.

За словами Олещука, російські цілі знищено, зараз фахівці встановлюють тип ракет.

Раніше ми писали, що у Києві спрацювала система ППО, попередньо Росія атакувала столицю України балістичними ракетами, повідомляється про падіння уламків у Печерському районі.

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