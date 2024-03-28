Над територією України сили ППО збили 26 ударних дронів

Сьогодні, 28 березня, російська армія атакувала територію України дронами-камікадзе та ракетами. Сили протиповітряної оборони збили 26 російських цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«У ніч на 28 березня 2024 року противник завдав ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням трьох крилатих ракет Х-22 та протирадіолокаційної ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря), зенітної керованої ракети С-300 (Донецька) та 28 ударних БПЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Курська обл. – РФ, Мис Чауда – окупований Крим)», – йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що 26 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» знищено в межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.



До відображення удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.



Раніше ми писали, що вночі 28 березня росіяни вдарили по Запоріжжю.