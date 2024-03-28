Cлов'янськ отримав від Латвії важливий транспортний засіб

Слов'янськ одержав автомобіль від міжнародних партнерів. Фото: Вадим Лях

Голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що місто отримало від європейських партнерів транспортний засіб для вантажаперевезень. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.



За уточненою інформацією, фонд бізнесменів Латвії «Fonds Entrepreneurs for Peace» за підтримки та координації Почесного консула Латвійської Республіки на Донеччині Олександра Павенка передав комунальному господарству Слов'янська напівпричіп для фури.



«Дякую нашим латвійським друзям, пану Почесному консулу і всім, хто допомагає громаді у важкі часи», — підкреслив Лях.



Раніше ми писали, що Франція незабаром зможе поставити Україні 78 артустановок Caesar та збільшить постачання снарядів. Також країна поставила за мету надати Україні цього року 80 000 снарядів для 155-мм гармат.