Cлавянск получил от Латвии важное транспортное средство

Славянск получил автомобиль от международных партнеров. Фото: Вадим Лях

Глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил, что город получил от европейских партнеров транспортное средство для грузоперевозок. Об этом он написал на своей Facebook-странице.



По уточненной информации, фонд бизнесменов Латвии «Fonds Entrepreneurs for Peace» при поддержке и координации Почетного консула Латвийской Республики в Донецкой области Александра Павенко передал коммунальному хозяйству Славянска полуприцеп для фуры.



«Благодарим наших латвийских друзей, господина Почетного консула и всех, кто помогает громаде в трудные времена», — подчеркнул Лях.



Ранее мы писали, что Франция вскоре сможет поставить Украине 78 артустановок Caesar и увеличит поставки снарядов. Также страна поставила цель предоставить Украине в этом году 80 000 снарядов для 155-мм пушек.