Над Севастополем упав російський військовий літак

Момент падіння літака над Севастополем. Кадр із відео

Над окупованим Севастополем упав російський військовий літак.



Це випливає з відео, опублікованих очевидцями. На кадрах видно палаючий винищувач. Також видно парашут льотчика, який встиг катапультуватися.



Під час падіння літака у Криму діяла повітряна тривога. Російський винищувач могла збити ППО РФ «дружнім вогнем» .



Упав винищувач Су-27 ВКС РФ, уточнює російський телеграм-канал Fighterbomber. Перед цим він писав, що це Су-35.



Оновлено. Призначений РФ «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що військовий літак впав у море. Пілот катапультувався, його підібрали рятувальники.