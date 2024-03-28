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Над Севастополем упав російський військовий літак

Оновлено
28 березня 2024, 17:21

Над Севастополем упав російський військовий літак

Момент падіння літака над Севастополем. Кадр із відео Момент падіння літака над Севастополем. Кадр із відео

Над окупованим Севастополем упав російський військовий літак.

Це випливає з відео, опублікованих очевидцями. На кадрах видно палаючий винищувач. Також видно парашут льотчика, який встиг катапультуватися.

Під час падіння літака у Криму діяла повітряна тривога. Російський винищувач могла збити ППО РФ «дружнім вогнем» .

Упав винищувач Су-27 ВКС РФ, уточнює російський телеграм-канал Fighterbomber. Перед цим він писав, що це Су-35.

Оновлено. Призначений РФ «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що військовий літак впав у море. Пілот катапультувався, його підібрали рятувальники.

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