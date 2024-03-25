Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Удар ЗСУ по Севастополю став найбільшим з початку війни — Bild

25 березня 2024, 11:58

Удар ЗСУ по Севастополю став найбільшим з початку війни — Bild

Кількість військових кораблів Чорноморського флоту РФ скорочується після успішних атак ЗСУ. Інфографіка: Bild Кількість військових кораблів Чорноморського флоту РФ скорочується після успішних атак ЗСУ. Інфографіка: Bild

У ніч на неділю Україна завдала удару по Севастополю. У ЗСУ заявили, що вразили великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов», а також вузол зв'язку та об'єкти інфраструктури Чорноморського флоту РФ.

Як пише експерт німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, це була найбільша атака на Севастополь з початку війни. Вона перевершила вересневу операцію, коли ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту.

За даними Рьопке, удар у ніч на неділю завдали щонайменше п'ять західних крилатих ракет Storm Shadow та Scalp. Щонайменше дві з них потрапили у величезні супутникові антени, радіолокаційні системи та адміністративні будівлі. Очевидно, лише одна ракета була перехоплена.

Експерт наводить інфографіку зі знищеними (червоні) та пошкодженими (жовті) кораблями Чорноморського флоту РФ.

Рьопке також цитує американського військового експерта Тайлера Роговея. З посиланням на супутникові знімки той пише, що, швидше за все, «Ямал» та «Азов» не зазнали серйозних пошкоджень.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Росія Війна ЗСУ окупація Крим Севастополь Чорноморський флот

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:30
Колаборант Сальдо заявив, що залізницю до Криму через окуповані території України запустять цього року
11:58
Удар ЗСУ по Севастополю став найбільшим з початку війни — Bild
09:58
Захоплення Часів Яру в найближчі місяці навряд чи можливе — ISW
09:11
У ГУР прокоментували ураження корабля РФ «Ямал»
18:30
«ДНР» ухвалила «закон» про вилучення «безхазяйної» нерухомості
10:35
В окупованому Сімферополі вранці було чутно вибухи, є «приліт» в нафтобазу
22:45
У Севастополі повідомляють про влучання ракет у возол зв’язку російського флоту
21:22
По окупованому Іловайську завдали удару. Зайнялися нафтопродукти
18:50
У РФ заявили про захоплення села Іванівське на Донеччині. В Україні заперечують
17:14
Російські чиновники натякають, що окуповані території не потребують дотацій
11:19
В окупованому Донецьку відновили електропостачання, але багато жителів поки що без води
22:30
Мешканці знесених будинків у Маріуполі хочуть позиватися, Кремль готується до мобілізації — дайджест окупації ►
20:49
Окуповані Донецьк та Горлівка постраждали від обстрілів, є загиблі
13:54
В окупованому Маріуполі багатоповерхівки «тріщать по швах»: окупанти не реагують на скарги мешканців
11:59
В окупованому селищі Донецької області під час скидання боєприпасу загинула дівчина
23:40
Головне за день: Атака на Київ. РФ розпочала виробництво тритонних бомб
20:47
«Вибори Путіна»: як «малювали» голоси на окупованих територіях ►
18:13
У «ЛНР» розповіли подробиці вибуху в Луганську: постраждали 5 «поліцейських»
17:44
Окупанти демонтують руїни Маріупольського драмтеатру та обіцяють відкрити його наступного року
13:58
У Міноборони Росії заявили про захоплення села Тоненьке Донецької області
усі новини
13:50
На Харківщині тракторист наїхав на протитанкову міну
13:30
Колаборант Сальдо заявив, що залізницю до Криму через окуповані території України запустять цього року
12:45
Для відновлення ДніпроГЕС потрібні роки — Укргідроенерго
11:58
Удар ЗСУ по Севастополю став найбільшим з початку війни — Bild
11:44
Внаслідок ракетного удару по Києву є постраждалі
11:31
У Києві ППО знищила дві з двох балістичних ракет — командувач Повітряних сил
11:01
У Києві спрацювала ППО: зафіксовано падіння уламків ракет РФ у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок
10:59
Директорка Дружківського машзаводу стала однією із лідерок проєкту «УП-100: Сила жінок»
10:59
У Донецькій ОВА розповіли про обстріл за добу: десятки пошкоджених житлових будинків
09:58
Захоплення Часів Яру в найближчі місяці навряд чи можливе — ISW
09:47
Сили ППО збили майже всі російські дрони
09:40
У Миколаївській області БПЛА поцілив по енергетичному об'єкту
09:11
У ГУР прокоментували ураження корабля РФ «Ямал»
08:48
При ударі по ЧФ РФ у розвідувальний корабель «Іван Хурс» влучили одразу дві ракети
08:45
На Донеччині за минулу добу троє людей отримали поранення
08:01
Одеса: Російські дрони атакували енергетичні об'єкти
07:15
Безпілотники вдарили по великій електростанції в Ростовській області, виникла пожежа
18:30
«ДНР» ухвалила «закон» про вилучення «безхазяйної» нерухомості
17:17
Росіяни двічі вдарили по Красногорівці: є постраждалі
17:00
У Самарській області НПЗ призупинив роботу після вчорашньої атаки дронів
усі новини
ВІДЕО
Результат ракетної атаки РФ на Київ. Фото: Telegram У Києві спрацювала ППО: зафіксовано падіння уламків ракет РФ у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок
25 березня, 11:01
Пожежа на Новочеркаській ГРЕС. Фото: соцмережі Безпілотники вдарили по великій електростанції в Ростовській області, виникла пожежа
25 березня, 07:15
Ракетний удар у Севастополі. Кадр з відео У Севастополі повідомляють про влучання ракет у возол зв’язку російського флоту
23 березня, 22:45
Пожежа в Іловайську внаслідок обстрілу. Фото: соцмережі По окупованому Іловайську завдали удару. Зайнялися нафтопродукти
23 березня, 21:22
У Росії поширили фейк про «причетність» України до теракту під Москвою У Росії поширили фейк про «причетність» України до теракту під Москвою
23 березня, 00:19
Мешканці знесених будинків у Маріуполі хочуть позиватися, Кремль готується до мобілізації — дайджест окупації ► Мешканці знесених будинків у Маріуполі хочуть позиватися, Кремль готується до мобілізації — дайджест окупації ►
22 березня, 22:30

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама