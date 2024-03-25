Удар ЗСУ по Севастополю став найбільшим з початку війни — Bild

Кількість військових кораблів Чорноморського флоту РФ скорочується після успішних атак ЗСУ. Інфографіка: Bild

У ніч на неділю Україна завдала удару по Севастополю. У ЗСУ заявили, що вразили великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов», а також вузол зв'язку та об'єкти інфраструктури Чорноморського флоту РФ.

Як пише експерт німецького видання Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, це була найбільша атака на Севастополь з початку війни. Вона перевершила вересневу операцію, коли ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту.

За даними Рьопке, удар у ніч на неділю завдали щонайменше п'ять західних крилатих ракет Storm Shadow та Scalp. Щонайменше дві з них потрапили у величезні супутникові антени, радіолокаційні системи та адміністративні будівлі. Очевидно, лише одна ракета була перехоплена.

Експерт наводить інфографіку зі знищеними (червоні) та пошкодженими (жовті) кораблями Чорноморського флоту РФ.

Рьопке також цитує американського військового експерта Тайлера Роговея. З посиланням на супутникові знімки той пише, що, швидше за все, «Ямал» та «Азов» не зазнали серйозних пошкоджень.