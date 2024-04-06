Харків атакували російські дрони: щонайменше 6 загиблих та 11 поранених

Харків тепер регулярно потерпає від потужних ракетниї ударів та атак безпілотників з боку російської армії. Внаслідок нічного нальоту дронів на Шевченківський район — 6 загиблих та 11 поранених, – повідомив міський голова Ігор Терехов.

«"Приліт" "шахедів" припав на житлову забудову — пошкоджено щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низку адміністративних будівель, магазин, АЗС, СТО та авто», — повідомив Терехов.

У Національній поліції повідомили про 8 поранених, серед них дві жінки 25 та 52 років, шестеро чоловіків віком від 23 до 76 років.