Росіяни атакували об'єкт інфраструктури на Житомирщині: є загроза забруднення повітря

Сьогодні вночі, 8 квітня, Росія завдала удару по об'єкту критичної інфраструктури Звягельської громади Житомирської області. Інформації про жертви не надходило. Про це повідомили у пресслужбі Звягельської міської ради.



Місцевих жителів попередили, що існує пряма загроза забруднення повітря. Влада закликала людей залишатися у приміщеннях із зачиненими вікнами.



Крім того, сьогодні всіх школярів та студентів навчальних закладів перевели на дистанційне навчання.



«Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким нема з ким залишити дітей, працюватимуть чергові групи», — резюмували у відомстві.



Раніше ми писали, що сили ППО збили 17 російських дронів.