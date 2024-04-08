Окупанти кидають на Часів Яр усе: живу силу, техніку, авіацію та КАБи

Російські окупаційні війська зосередилися на населеному пункті Часів Яр, користуючись моментом, поки ЗСУ відчувають дефіцит у постачанні західного озброєння. Про це розповів командир 3-го батальйону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» НГУ Петро Кузик.







«Вони (прим. – окупанти) застосовують велику кількість живої сили, техніки, авіація – КАБи. І розуміючи, що ми тимчасово відчуваємо дефіцит в усьому, намагаються скористатися цим моментом. Щодня здійснюють десятки штурмів», — заявив Кузик.



Українські військовослужбовці минулої доби, 7 квітня, відбили 31 атаку в різних районах на Бахмутському напрямку.