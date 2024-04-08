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Оккупанты бросают на Часов Яр все: живую силу, технику, авиацию и КАБы

08 апреля 2024, 16:50

Оккупанты бросают на Часов Яр все: живую силу, технику, авиацию и КАБы

Российские оккупационные войска сосредоточились на населенном пункте Часов Яр, используя момент, пока ВСУ ощущают дефицит в снабжении из-за нехватки поставок западных вооружений. Об этом рассказывает командир 3-го батальона «Свобода» 4-й бригады оперативного назначения «Рубіж» НГУ Петр Кузик.



«Они (прим. - оккупанты) применяют большое количество живой силы, техники, авиация - КАБы. И понимая, что у нас временно мы ощущаем дефицит во всем, они пытаются использовать этот момент. Каждый день, проходят десятки штурмов», — заявил Кузик.

Украинские военнослужащие за прошедшие сутки, 7 апреля, отразили 31 атаку в районах на Бахмутском направлении.

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