Оккупанты бросают на Часов Яр все: живую силу, технику, авиацию и КАБы

Российские оккупационные войска сосредоточились на населенном пункте Часов Яр, используя момент, пока ВСУ ощущают дефицит в снабжении из-за нехватки поставок западных вооружений. Об этом рассказывает командир 3-го батальона «Свобода» 4-й бригады оперативного назначения «Рубіж» НГУ Петр Кузик.







«Они (прим. - оккупанты) применяют большое количество живой силы, техники, авиация - КАБы. И понимая, что у нас временно мы ощущаем дефицит во всем, они пытаются использовать этот момент. Каждый день, проходят десятки штурмов», — заявил Кузик.



Украинские военнослужащие за прошедшие сутки, 7 апреля, отразили 31 атаку в районах на Бахмутском направлении.