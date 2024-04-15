За добу росіяни здійснили 8 ракетних та 85 авіаударів по Україні

Агресор завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України у понеділок вранці, 15 квітня.

Так, минулої доби авіаударів зазнали населені пункти Хлібороб Сумської області; Слатине, Вовчанськ, Куп'янськ, Подоли, Петропавлівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка та Серебрянське лісництво у Луганській області; Новосадове, Новобахмутівка, Катеринівка, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Нетайлове, Нью-Йорк, Бердичі, Уманське, Семенівка, Яснобродівка, Красногорівка, Водяне, Олександропіль, Костянтинівка, Сторожево та Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем перебувало близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

«В результаті російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнування та пошкодження зазнали низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури», — зазначили у зведенні.

Нагадаємо, ввечері в неділю, 14 квітня, у Дніпрі та Любимівській громаді 12 людей постраждали через падіння уламків російської ракети.