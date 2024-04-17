Російський військовий у Лисичанську розстріляв двох чоловіків - ЗМІ

У тимчасово окупованому Лисичанську на Луганщині п'яний російський військовий з автомата розстріляв двох людей. Раніше загарбник мав судимість. Про це пише ASTRA.

Видання вказує, що трупи з вогнепальними пораненнями двох мешканців Лисичанська знайшли у будинку на провулку Червоному. Серед загиблих зазначаються 51-річний Андрій Тонченко та 34-річний Віктор Барвінок.

Пізніше за підозрою у вбивстві затримали 57-річного російського військовослужбовця Василя Сажина. Він заявив, що розпивав із місцевими жителями алкоголь, а потім вони посварилися, і він розстріляв обох чоловіків із автомата.

Видання з'ясувало, що окупант служить у підрозділі «Шторм», раніше він був судимий за розбій, ДТП із постраждалими та крадіжки.