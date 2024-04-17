У Воронежі пролунали вибухи, оголошено небезпеку атаки БПЛА

Пожежа у Воронежі після атаки БПЛА Фото: соцмережі

У Воронежі пролунало кілька вибухів. Про це повідомляють місцеві жителі.

Тим часом у РСНС зробили заяву, що на території Воронезької області оголошено небезпеку атаки БПЛА.

Оновлено. Губернатор Олександр Гусєв заявив, що чергові засоби ППО виявили та збили над Воронежем український безпілотник літакового типу.



Під час падіння безпілотника спалахнула пилорама, – повідомив Гусєв та місцеві ЗМІ. Постраждала жінка 1956 року народження.



Телеграм-канал Shot зазначив, що неподалік місця падіння БПЛА розташована нафтобаза.